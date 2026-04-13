Sanat Severler İçin Dolup Taşan Bir Haftası

13.04.2026 11:07
Bu hafta dünyanın farklı şehirlerinde tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş bir yelpazede çeşitli etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.

"Bologna Children's Book Fair (BCBF)", genel yayıncılık ve lisanslama bölümleriyle bugün başlıyor. İtalya'nın Bologna şehrinde düzenlenen çocuk kitapları fuarı, telif hakkı değişimi, illüstrasyon ve animasyon dünyasını bir araya getirecek. Onur konuğu ülkenin Norveç olacağı fuar 16 Nisan'da sona erecek.

Victor Hugo'nun klasik eserinden uyarlanan ve Azerbaycan Türkçesiyle sahnelenecek "Notre-Dame de Paris", 15 ve 16 Nisan'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Haydar Aliyev Sarayı'nda izleyiciyle buluşacak.

Nikolay Gogol'un sarsıcı eserinden uyarlanan "Notes of a Madman", 17 Nisan'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Azerbaycan Devlet Genç Seyirciler Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Rudyard Kipling'in "Orman Kitabı" eserinden uyarlanan "Mowgli", 18 Nisan'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Azerbaycan Devlet Genç Seyirciler Tiyatrosu'nda Azerbaycan Türkçesiyle izlenebilecek.

İspanya'da Les Miserables, Birleşik Krallık'ta Absolute Bowie sahnelenecek

Dünya genelinde milyonlarca izleyiciye ulaşan efsanevi "Les Miserables" müzikali, 16, 17 ve 18 Nisan'da İspanya'nın başkenti Madrid'deki Teatro Nuevo Apolo'da izleyicinin beğenisine sunulacak.

"Absolute Bowie", 2016'da yaşamını yitiren İngiliz sanatçı David Bowie'nin efsanevi diskografisinden oluşan geniş seçkisiyle 18 Nisan'da Birleşik Krallık'taki The Old Firestation sahnesinde müzikseverleri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.

"The Comedy Store", güncel şovlarıyla 17 Nisan'da Birleşik Krallık'taki Hazlitt Theatre sahnesinde izleyiciye kahkaha dolu anlar yaşatacak.

"Definitely Oasis", Oasis grubunun efsanevi hitlerini ve popüler B-side parçalarını içeren iki saati aşkın performansıyla 17 Nisan'da Birleşik Krallık'taki The Forum sahnesine konuk olacak.

Geleneksel Japon atlı okçuluk sanatının en etkileyici örneklerinden biri olan ve hareket halindeki at üzerinden hedeflerin vurulduğu "Asakusa Yabusame" gösterisi, usta binicilerin performansıyla 18 Nisan'da Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Asakusa bölgesinde düzenlenecek.

"Kokuryo Shrine Wisteria Festival" (Morsalkım Festivali), doğaseverleri bir araya getiren büyüleyici atmosferiyle 18-19 Nisan'da Japonya'da gerçekleştirilecek.

Konserler

İtalyan şarkıcı Eros Ramazzotti, Avrupa turnesi kapsamında 16 Nisan'da Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki TIPOS Arena'da, 19 Nisan'da ise Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki MVM Dome'da sahne alacak.

Avustralyalı pop-rock grubu 5 Seconds of Summer (5SOS), yarın Almanya'nın Hamburg şehrinde, 16 Nisan'da Norveç'in başkenti Oslo'daki Unity Arena'da, 18 Nisan'da ise İsveç'in başkenti Stockholm'deki Hovet sahnesinde hayranlarıyla bir araya gelecek.

İngiliz müzisyen Yungblud, 17 Nisan'da Birleşik Krallık'ın Leeds şehrindeki First Direct Arena'da, 18 Nisan'da ise Cardiff'teki Utilita Arena'da konser verecek.

Müzisyen Paul Simon, 15-16 Nisan'da Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Eats Music Hall'da, 18-19 Nisan'da ise Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Falconer Salen'de sahneye çıkacak.

Tame Impala, bugün İtalya'nın Bologna şehrindeki Unipol Arena'da, yarın İsviçre'nin Zürih şehrindeki Hallenstadion'da, 16 Nisan'da ise Almanya'nın Münih şehrindeki Olympiahalle'de şarkılarını seslendirecek.

Prag Senfoni Orkestrası üyelerinden oluşan Parnas Ensemble'ın Vivaldi'den Dvorak'a uzanan zengin bir repertuvarla sahne alacağı klasik müzik konseri, yarın Çekya'nın başkenti Prag'daki prestijli konser salonu Rudolfinum'un Suk Hall bölümünde gerçekleştirilecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında bu hafta 7 film vizyona girecek.

Anne Hathaway ve Michaela Coel'in başrollerini paylaştığı "Mother Mary", kurgusal bir müzisyen ile moda tasarımcısının arasındaki karmaşık ilişkiyi bir müzikal drama içinde işlerken, yönetmen Lee Cronin imzalı "The Mummy", kadim bir lanetin dehşet verici dönüşünü modern bir korku atmosferiyle beyaz perdeye taşıyacak.

Bob Odenkirk'ün kasabanın karanlık sırlarını açığa çıkaran bir şerifi canlandırdığı aksiyon yapımı "Normal", gerilim meraklılarını sinema salonlarına davet ediyor.

David Spade ve Theo Von'un yer aldığı "Busboys", bir restoranda çalışan iki kominin kaotik ve eğlenceli maceralarını konu alan haftanın komedi seçenekleri arasında yer alıyor.

Bölgesel çatışmaların ortasında kalan bir grubun hayatta kalma mücadelesini odağına alan siyasi aksiyon "Eagles of the Republic", izleyiciye yüksek tempolu bir hikaye sunarken, efsanevi televizyon yapımcısı Lorne Michaels'ın kariyerini mercek altına alan biyografik belgesel "Lorne", 17 Nisan'da ABD'de vizyona girecek yapımlar arasında dikkati çekiyor.

Joshua Close ve Joanne Kelly'nin başrollerini paylaştığı "American Solitaire", vatanına dönen bir askerin sivil hayata uyum sürecindeki duygusal iç dünyasını işleyerek haftanın dram türündeki alternatifi olarak izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA

