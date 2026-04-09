Görkem Sevindik'in İsrail'e Tepkisi ve İGA'nın Sanat Projesi

Görkem Sevindik, sosyal medyada idam kararı verilmiş insanların çocuklarıyla vedalaşma anlarını gösteren bir videoya denk geldiğini ve bu duruma empati yaparak duygusal bir an yaşadığını anlattı. Bu paylaşımına İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bir videoyla cevap vererek Sevindik'i eleştirdi ve 'teröristler için idam artık geçerli' dedi. Sevindik, dizilerde genellikle anti kahraman karakterleri canlandıran bir oyuncu olarak bilinir ve bu olayda sanatın siyasetin katı dilini bozguna uğrattığı görülüyor. Bir bakanın bir oyuncuyu hedef alması, o oyuncunun temsil ettiği gücün yüksek olduğunu gösteriyor. Sevindik'in tavrı, iletişimdeki 'third-party endorsement' kavramına uygun olarak bağımsız bir doğrulama mekanizması oluşturmuş ve vicdanın sesi haline gelmiştir.

Aynı gün, İGA İstanbul Havalimanı'nda kültür sanat platformu İGA ART tarafından düzenlenen 'Sanat Projeleri Yarışması'nın 2023 yılı kazananı heykeltraş Hayri Karay'ın 38 metre yüksekliğindeki eseri açıldı. Eser, terminalin iki katına yayılan ve kendi ekseni etrafında dönen iki sütun şeklinde tasarlanmış olup, medya mensupları ve yöneticiler tarafından heyecanla karşılandı. Karay, eserini isimsiz bırakmış, bu da sanat dünyasında yaygın bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. Havalimanı, bu projeyle kültürel faaliyetlerini genişleterek standartın ötesine geçmeyi hedefliyor.