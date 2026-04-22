Sanatçılardan Gülistan Doku İçin Çağrı

22.04.2026 17:22
Tunceli'de sanatçılar, Gülistan Doku soruşturmasında adalet talep etti ve kadın cinayetlerine dikkat çekti.

(TUNCELİ) - Haber: Caner AKTAN

Tunceli'de sanatçılar bir araya gelerek Gülistan Doku için açıklama yaptı. Sanatçı Kemal Kahraman, "Gülistan Doku olayı 6 yıl boyunca devletin imkanları kullanılarak olay örtbas edildi. Bir hafta 10 gün içinde de devlet istediğinde bu olayları çözdü. Bütün kadın cinayetleri konusunda aynı duyarlılığı bekliyoruz, istiyoruz" dedi.

Tunceli'de, sanatçı, yazar, sinemacı ve tiyatrocular bir araya gelerek Gülistan Doku soruşturması için basın açıklaması yaptı. Kışla Meydanı'nda yapılan açıklamanın ardından kadın cinayetlerinde katledilen kadınların fotoğrafları ağaca asıldı.

Müzisyan Kemal Kahraman, Gülistan Doku dosyasının şehrin mülki amiri tarafından 6 yıl boyunca devletin imkanları ile örtbas edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Son bir hafta 10 gündür şehrimizin bütün normalini değiştiren bir vaka dolayısıyla yan yanayız. Bildiğiniz gibi Gülistan Doku olayı şehrimizde mahkemesi, soruşturması yürüyen bir olay. Bizim şehrimizde gerçekleşmiş bir olay. 6 yıl boyunca bizzat devletin imkanlarını kullanarak şehrimizin mülki amiri bu olayı örtbas etmek için uğraşmış. Bunları bugün görüyoruz. Bizler Dersimli sanatçılar, müzisyenler, tiyatrocular, yazarlar, eğitim kurumları olarak buradan bir kez daha sesleniyoruz. Gülistan Doku 6 yıl boyunca devletin imkanları kullanılarak olay örtbas edildi. Bir hafta 10 gün içinde de devlet istediğinde bu olayları çözdü. Bütün kadın cinayetleri konusunda aynı duyarlılığı bekliyoruz, istiyoruz, talep ediyoruz."

"Sorumluluğu olan herkes, konumuna, görevine bakılmaksızın adaletin önüne çıkarılmalıdır"

Dersim Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Üyesi Ruziye Girgin Kandil de, "Bu olayda sorumluluğu olan herkes, konumuna, görevine bakılmaksızın adaletin önüne çıkarılmalıdır, ki adalet tecelli edebilsin ve Gülistan'ın ailesi özelinde aynı kaderi paylaşmış olan herkesin vicdanı bir nebze de olsa rahat edebilsin. Fakat bizler aynı zamanda başka Gülistanların olmaması için de gereken her türlü önlemin alınarak, herkesin ve her kurumun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini temenni etmekteyiz" açıklamasında bulundu.

Dersim Yazarlar Birliği Üyesi Hüseyin Çağlayan ise, "Devlet kurumları, emniyet, istihbarat birimleri, vali ve diğer yetkililer Gülistan Doku'yu koruyamamış; aksine olayın üzerini örtmeye çalışmıştır. Ancak altı yıl sonra dava yeniden çözülmeye başlamış, ölümünde şüpheli görülen kişiler yakalanmıştır. Buna rağmen davanın nereye varacağı, ne kadarının açığa kavuşacağı hala belirsizdir" dedi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
