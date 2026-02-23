Sanayi Dönüşümü: Toybelen'e Taşınma Devam Ediyor - Son Dakika
Sanayi Dönüşümü: Toybelen'e Taşınma Devam Ediyor

23.02.2026 15:03
Samsun'da Gülsan'dan Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşınma ve yıkım çalışmaları sürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen sanayi dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşınmalar sürerken, Gülsan Sanayi Sitesi'nde yıkım çalışmaları planlı şekilde devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dönüşüm kapsamında mevcut sanayi alanı olan Gülsan Sanayi Sitesi'nden yeni inşa edilen Toybelen Sanayi Sitesi'ne esnafın taşınma süreci aralıksız devam ettiği, boşaltılan alanlarda ise ekipler tarafından yıkım çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

Tasarımı, işlevselliği ve altyapısıyla modern sanayi siteleri arasında gösterilen Toybelen Sanayi Sitesi'nde ticari hareketliliğin her geçen gün arttığı, iş yerlerini açan esnafların yeni ortamdan memnuniyet duyduğu aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesinin, bölgede yeme-içme sektörüne yönelik ihtiyacın karşılanması amacıyla 10 yeni büfe inşa edeceği, büfelerin, Gülsan Sanayi Sitesi'nde işletmesi bulunan esnafa verilmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Gülsan dönüşümünün sahada somut şekilde ilerlediğini belirterek, "Boşaltılan alanlarda ekiplerimiz yıkım çalışmalarını sürdürürken, taşınan esnafımız Toybelen'de kepenk açmaya başladı. Bu dönüşüm şehrimiz için stratejik bir süreç. Kent merkezindeki yoğunluğu azaltacak ve üretimi daha uygun alanlara taşıyacak bu adım, esnaflarımızın iş verimliliğine de pozitif katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

Toybelen'e taşınan esnaftan olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran Doğan, "Toybelen'de Büyükşehir Belediyesi olarak 10 yeni büfe inşa edeceğiz. Dönüşüm sürecinin en dikkat çeken yönü ise yüksek uzlaşma oranı oldu. Süreci hemşehrilerimizle birlikte yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

