Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2027 bütçesi TBMM komisyonunda görüşülecek

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İSEDAK 42. Bakanlar Toplantısı Açılış Oturumu'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

?

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezindeki Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı ile Tuzla Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Tuzla Belediyesi Gündüz Bakım Evi açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.30/15.10/15.30)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Selçuklu Kaymakamlığı, Selçuklu Belediyesi, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı ile Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Lojistik ve Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi'ne ziyarette bulunacak, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Muhtarlar Buluşması'na iştirak edecek.

(Konya/10.30/11.00/11.30/12.00/13.00)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Düzce'de Akçakoca Devlet Hastanesi ile Zonguldak'ta Alaplı Devlet Hastanesi ve Karadeniz Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin açılış törenlerine katılacak.

(Düzce/11.00/Zonguldak/12.30)

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.50)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye iadesi sağlanan 100 kültür varlığı tanıtılacak, aynı zamanda "Kaçış Yok: Boubon" sergisinin açılışı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 10. haftası, Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor karşılaşmasıyla sona erecek.

(Ankara/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor maçıyla tamamlanacak.

(Kayseri/20.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek Galatasaray, son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek. Antrenman öncesinde teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, tesislerde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.00/14.00)

4- Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki Galatasaray müsabakası öncesinde RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecek. Almanya temsilcisi, maç öncesi son antrenmanını da statta yapacak.

(İstanbul/18.00/19.00)

5- Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta, 2 karşılaşmayla sona erecek.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası, Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes ve Beşiktaş-Glint Çayırova Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İzmir/18.00/İstanbul/20.30)

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'nun 3. haftasında Beşiktaş BOA, İsrail ekibi Maccabi Ashdod ile iç saha maçını Çekya'da oynayacak.

(Nymburk/20.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.