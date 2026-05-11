Sancaktepe Anıtı Yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sancaktepe Anıtı Yıkıldı

11.05.2026 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sancaktepe'de yıkılan anıt, belediye başkanına göre ömrünü tamamladı, yeni bayrak yapılacak.

Sancaktepe Belediyesi yanındaki kavşakta bulunan Sancaktepe Anıtı, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

İlçedeki Ulubatlı Hasan Caddesi, Abdurrahman Gazi Caddesi, Ebubekir Caddesi, Sevenler Caddesi ve Ulus Caddesi kesişimindeki kavşakta yer alan anıt, Sancaktepe Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle yardımıyla yerinden söküldü.

Belediye tarafından yaklaşık 10 yıl önce yapılan, 3 katlı yapısıyla Selçuklu, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemi mimarisini yansıtan anıtın üzerinde ay yıldız yer alıyordu.

Sosyal medya platformlarında yer alan yıkıma ilişkin görüntüler, kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Sanktepe Belediye Başkanı Yeğin'den açıklama

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sancaktepe Anıtı'nın 2014 yılında Sancaktepe Belediyesince yaptırıldığını ve ömrünü tamamladığını kaydeden Yeğin, üzerinde ay yıldız ve Osmanlı tuğrası yer alan geçici yapının belediye tarafından yerinden söküldüğünü kaydetti.

Yeğin, "Yerinde, 36 metre yüksekliğinde ve 8x12 metre ölçülerinde, bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımız dalgalanacaktır. Ülkemizin en kıymetli sembolü olan ay yıldızlı dev bayrağımızın yapılabilmesi için sökülmesi gereken anıt, belediyemizin ilgili birimleri tarafından kaldırılmıştır. Söküm sırasında ne yazık ki ilgili arkadaşlarımızın özensiz davranışı hem kamuoyunu hem de beni rahatsız etmiştir." ifadelerini kullandı.

Anıtın tasarımına ilişkin bilgiler veren Yeğin, "Bahse konu anıt, yakın zamanda modern tekniklerle tasarlanmış, el işçiliği barındırmayan fiber malzemeden yapılmıştır. Anıtın üzerinde durduğu temel demir profilden oluşmakta olup, söz konusu peyzaj içerisindeki sulama suyundan olumsuz etkilenerek taşıyıcılık özelliğini kaybetmiştir. Ayrıca fiber malzeme de açık hava şartlarına maruz kaldığı için orijinal formunu kaybetmiştir." dedi.

Yeğin, uzman görüşü alınarak, hem iş sağlığı ve güvenliği hem de şehir estetiği açısından anıtın kaldırılmasına karar verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2 bin 826 metrekarelik alanda, Cumhuriyetimizin ve birliğimizin büyüklüğünü ortaya koyan bütünleyici bir peyzaj çalışması yapılacaktır. Daha güzelinin ve daha iyisinin yapılması amacıyla bu çalışma gerçekleştirilmektedir. Ömrünü tamamlamış fiber bir anıt üzerinden tarihimize atıfta bulunarak kamuoyunu yanlış yönlendirme çabası içerisinde olan bazı kötü niyetli kişiler bilmelidir ki Sancaktepe kazanmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe Anıtı Yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt geldi İşte Tahran yönetiminin talepleri İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi! İşte Tahran yönetiminin talepleri
İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti
Netanyahu’dan beklenmedik çıkış ABD’nin İsrail’e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
THY uçağında yangın paniği Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi THY uçağında yangın paniği! Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi

00:29
Trump: Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı
Trump: Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı
23:59
Son 1 maç Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Premier Lig yolunda finale yükseldi
Son 1 maç! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Premier Lig yolunda finale yükseldi
23:32
Gülistan Doku soruşturmasında 7 tutuklu Elazığ’dan Erzurum’a nakledildi
Gülistan Doku soruşturmasında 7 tutuklu Elazığ’dan Erzurum’a nakledildi
23:03
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
21:44
İran’dan Trump’a “Çin“ uyarısı: Asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma
İran'dan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma
21:24
Ünlü oyuncu Metin Akpınar’dan milyonluk satış hamlesi
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 00:52:05. #7.12#
SON DAKİKA: Sancaktepe Anıtı Yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.