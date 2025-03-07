Sancaktepe Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri

(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların emeğini ve gücünü kutlamak için etkinlikler düzenliyor.

Sancaktepe'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadınların el emeği ürünlerinin sergileneceği "Kadın Emeği Sergisi" açıldı. Bugün açılan sergi, Sarıgazi Demokrasi Caddesi'nde 9 Mart'a kadar 17.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Belediye Başkanı Alper Yeğin, kadınların her alanda aktif, özgür ve mutlu bir yaşam sürmeleri için çalıştıklarını belirterek, "El emeği ürünler, keyifli sohbetler ve dayanışma ruhunun bir arada olacağı festivale tüm komşularımızı bekliyoruz" dedi.

İlçede, Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında ayrıca Dr. Ayşe Kaşıkırık'ın konuşmacı olarak katıldığı "Kadın Emeği ve Çalışma Hayatında Eşitlik" başlıklı panel düzenlendi. Sancaktepe Sahnesi'nde ise "Mutlu Bir Romanı Aşk Hikayesi" isimli filmi gösterime sunuldu.