Sancaktepe'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

(İSTANBUL) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Sancaktepe'de düzenlenen törenlerle büyük bir coşku içinde kutlandı.

Sancaktepe Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen 19 Mayıs töreninde, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Alper Yeğin tarafından anıta çelenk sunuldu.

Kutlamalar, yoğun katılımla yapılan Gençlik Yürüyüşü'nün ardından ilçeli gençlerin ve sporcuların gösterileri ile devam etti. Buradaki programda bir konuşma yapan Başkan Yeğin, gençliğin önemine ve Atatürk'ün gençliğe olan inancına dikkati çekti.

Günün son programı ise Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Sancaktepe Anadolu Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi ve Mert Demir konserinin yapıldığı etkinlikte katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

Yeğin etkinlikte yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin teminatı olan gençlerimizin sergilediği performans, bizlere büyük bir gurur ve umut verdi. Emeği geçen tüm gençlerimize, eğitmenlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm istiklal kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.