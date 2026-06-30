Sancaktepe Belediyesi'nden 20 Bin Kişilik Aşure İkramı

(İSTANBUL)- Sancaktepe Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin dört farklı noktasında düzenlediği etkinlikte yaklaşık 20 bin kişilik aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Sancaktepe Belediyesi, Muharrem ayının manevi iklimini yaşatmak ve birlik beraberlik bağlarını güçlendirmek amacıyla ilçe genelinde geniş kapsamlı bir aşure dağıtım etkinliği düzenledi. İlçenin dört farklı noktasında gerçekleştirilen etkinlikte, yaklaşık 20 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Alper Yeğin, kazanın başına geçerek vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Samandıra merkezden başlayan program; Yenidoğan, Sarıgazi Demokrasi Caddesi ve Paşaköy'de devam etti.

"HEMŞEHRİLERİMİZLE BEREKETİ PAYLAŞIYORUZ"

Muharrem ayının birleştiriciliğine dikkat çeken Başkan Alper Yeğin, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında aşureler pişiriliyor. Aşure, bizim birliğimizin ve beraberliğimizin en önemli sembollerinden biridir. Sancaktepeli hemşehrilerimizle bugün bu bereketi paylaşıyoruz. Temennimiz ve duamız; ülkemizin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşçe huzur içinde bir arada yaşama kültürünün en iyi şekilde sürdürülmesidir. Bu ruhu Sancaktepe'de yaşatmak için her daim elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.