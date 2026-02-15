Sancaktepe'de Apartman Yangını: 1 Yaralı - Son Dakika
Sancaktepe'de Apartman Yangını: 1 Yaralı

15.02.2026 07:46
Sancaktepe'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi Demokrasi Caddesi Filiz Sokak'ta 3 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın girişini ve ikinci katını saran dumanlar nedeniyle içeride mahsur kalan yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilenen ve durumunun ağır olduğu öğrenilen kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA

