Sancaktepe'de Çocuğa Köpek Saldırısı

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Sancaktepe'de, okula giden bir çocuğa köpeğin saldırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Dün sabah Osmangazi Mahallesi'ndeki evinden çıkıp, okuluna giden 10. sınıf öğrencisi İhsan Özdemir'e (16) köpek saldırdı.

Köpekten kaçmaya çalışan Özdemir, geriye doğru koşarken bir anda yere düştü.

Özdemir, yerden kalkıp hızla bir binanın içine girmeye çalıştı.

Çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği köpek olay yerinden uzaklaştı.

İhsan Özdemir'in babası Melih Özdemir, oğlunun dün sabah okuluna ulaşmak için otobüs durağına gittiğini söyledi.

Durak yakınlarında bulunan bir iş yerindeki bekçi köpeğinin oğluna saldırdığını ifade eden Özdemir, "Köpek çocuğumu 50 metre kovalamış. Oğlum, geriye doğru koşmaya başlayınca ayağı takılıp düşmüş. Düşünce de forması yırtılmış. Elleri, ayakları ve dizleri zarar görmüş." dedi.

Özdemir, polise başvurarak, şikayetçi olacağını ifade etti.

Köpeğin çocuğa saldırması bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.