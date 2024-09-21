Sancaktepe\'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği

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(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediyesi, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Fatih Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda katı atık toplama etkinliği düzenledi.

Sancaktepe Belediyesi, ulusal ve uluslararası ölçekte çevre ile ilgili yapılan özel günlerde etkinlikler gerçekleştiriyor. Bunlardan biri de Dünya Temizlik Günü'nde Fatih Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yapılan katı atık toplama etkinliği oldu.

Belediye ekipleri ve çevre gönüllülerinin yer aldığı etkinlikte, Fatih Mahallesi ormanlık alanında insan kaynaklı atıklar temizlendi. Kısa sürede tüm alanı tertemiz yapan gönüllüler, 50 torba içerisinde yaklaşık bin 250 kilogram atık topladı.