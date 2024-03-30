SANCAKTEPE'de hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak yola savrulan 2 kişi yaralandı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede ilerleyen 38 LG 370 plakalı Cafer Akyer yönetimindeki hafif ticari araç, birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Kenan Hacıalioğlu ile Sakin Gök'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kişi yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza yapan araç sürücüsü Cafer Akyer ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza nedeniyle caddenin Sancaktepe istikameti bir süre trafiğe kapandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla cep telefonuna kamerasına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde, birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 2 yayaya, hafif ticari aracın çarpma anları ile çarpmanın etkisiyle havada takla atan yayaların yola savrulduğu anlar görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de hafif ticari araç yayalara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı olay, Yenigün Mahallesi Hasırcılar Caddesi üzerinde meydana geldi.
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Çankırı'nın merkezinde bulunan Yamaç sokakta bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde babaannesinin üçüncü katta bulunan evinin balkonundan yere düşen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından cenaze namazı düzenlenecek.
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan alt ve üst yapı çalışmaları ile sıcak asfalt çalışmalarından memnun olan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.
Adıyaman'da kalıcı konutların yapıldığı bölgede bulunan 3 katlı konteyner yatakhanede çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yatakhanede kalan 461 işçi yara almadan kurtulurken olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Vali Osman Varol, yangının çatıdan elektrik kaynaklı olduğunu belirterek, işçilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığını açıkladı.
Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, 31 Mart yerel seçimlerine saatler kala son büyük seçim mitingini binlerce Kuşadalının katılımıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda yaptı. Kuşadalılar, ellerinde taşıdıkları meşale, döviz ve pankartlarla Başkan Ömer Günel'i coşkuyla karşıladı.
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