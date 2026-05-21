İbb ve Sancaktepe Belediyesi'nden İstihdam Seferberliği
İbb ve Sancaktepe Belediyesi'nden İstihdam Seferberliği

21.05.2026 16:26  Güncelleme: 17:47
İBB ve Sancaktepe Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Kariyer Fuarı'nda 26 firma, 40 farklı pozisyon için iş arayanlarla buluştu. Fuarda ayrıca mülakat teknikleri eğitimi de verildi.

(İSTANBUL) - İBB Bölgesel İstihdam Ofisi ve Sancaktepe Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda düzenlenen Sancaktepe Kariyer Fuarı bugün kapılarını açtı. Yerel istihdamı güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen fuar, iş arayan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Sancaktepe Belediyesi Kariyer Merkezi iş birliğinde istihdama katkı sağlaması hedeflenen Sancaktepe Kariyer Fuarı'nda, özel sektörün önde gelen 26 firması stant kurdu. Firmalar, 40 farklı pozisyondaki iş gücü ihtiyaçları doğrultusunda adaylarla gün boyu birebir mülakatlar ve görüşmeler gerçekleştirdi.

Organizasyon sayesinde iş arayanlar firmalarla doğrudan temas kurma şansı yakalarken, işverenler de aradıkları nitelikli insan kaynağına çok daha hızlı ve pratik bir şekilde ulaşma fırsatı buldu.

Fuara katılım sağlayan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçe genelinde iş arayan vatandaşlar ile isçi arayan firmaları buluşturduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sancaktepe için önemli bir gün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi istihdam ofislerimiz ile Sancaktepe Belediyemizin organize ettiği fuar için bir aradayız. İstihdam ülke için önemli bir sorun, işsizliğin ne kadar çok olması ülke ekonomisini ve insanlarımızın sosyal yasam kalitesini etkiliyor. Büyükşehir 2019 yılından beri istihdam fuarları kapsamında önemli bir gayret gösteriyor. Yüz binlerce insanın iş sahibi olmasına vesile oldu. Kurumların iş birliği yapması en fazla halkımıza fayda sağlanacak. Sadece iş arayan vatandaşlarımız değil aynı zamanda nitelikli personel arayan firmalarımız da personel ihtiyacını karşılayacak. İstihdam ofisleri sadece Sancaktepe için değil İstanbul için, Türkiye için önemli bir şans. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum."

ADAYLARA ÖZEL MÜLAKAT EĞİTİMİ

Fuar, sadece iş başvuruları ile sınırlı kalmadı. İstihdam sürecinde adayların bir adım öne geçmesini sağlamak amacıyla alanında uzman eğitmenler tarafından "İleri Mülakat Teknikleri" konulu özel eğitimler verildi. Bu sayede iş arayan vatandaşlar, iş görüşmelerinde dikkat etmeleri gereken kritik noktaları profesyonellerden öğrenme imkanı yakaladı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 17:47:20.
