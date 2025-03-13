Sancaktepe'de Ölü Köpek Skandalı: Üç Personel Açığa Alındı

(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, bir çöp konteynerlerinde ölü köpeklerin bulunmasıyla ilgili, "Veteriner İşleri Şefliğinde görevli üç personel tedbiren açığa alınmış olup, gerekli inceleme ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir" açıklamasını yaptı.

Sancaktepe'de bir çöp konteynerlerinde ölü köpeklerin bulunması mahallede tepki yarattı, olay sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"12.03.2025 tarihinde belediyemiz sınırları içerisinde yaşanan üzücü olayla ilgili olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğümüz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır. Veteriner İşleri Şefliğinde görevli üç personel tedbiren açığa alınmış olup, gerekli inceleme ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Can dostlarımızı kaybetmiş olmaktan duyduğumuz derin üzüntümüzü bir kez daha belirtir, söz konusu olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."