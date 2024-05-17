Sancaktepe\'de Tehlike Arz Eden İnşaat Alanı Tahliye Edildi, 3 Kişi Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

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Sancaktepe'de atıl haldeki inşaat alanına dolan ve tehlike arz eden su belediye ekiplerince tahliye edilirken, olaya ilişkin 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Akpınar Mahallesi'nde 2021 yılında inşaat çalışmalarının durdurulmasının ardından atıl hale gelen alan, yağmur sularının birikmesiyle adeta göle dönüştü.

Tehlike arz eden alanla ilgili haber ve sosyal medya paylaşımları üzerine polis ve belediye ekipleri harekete geçti. İnşaat alanını dolduran su belediye ekiplerince tahliye edildi.

Konuya ilişkin çalışma başlatan polis, toprak sahipleri N.Y. ve N.G'ye ulaştı. Polis merkezinde ifadelerine başvurulan toprak sahipleri, 2021 yılında anlaştıkları müteahhit Y.Ç'nin inşaatı devam ettirmediğini söyledi.

Adresi belirlenen Y.Ç. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Toprak sahipleri N.Y. ve N.G. hakkında "inşaat ve yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymamak"tan adli işlem başlatıldı.

İfadesine başvurulan müteahhit Y.Ç. hakkında başlatılan adli işlemin de sürdüğü öğrenildi.