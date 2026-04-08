Sanchez'den Ateşkes Yorumları
Sanchez'den Ateşkes Yorumları

08.04.2026 11:37
İspanya Başbakanı Sanchez, ABD-İran ateşkesinin önemine vurgu yaparak diplomasi çağrısı yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkesten memnun olduğunu ancak şimdi diplomasi, uluslararası hukuk ve barışa ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki iki haftalık geçici ateşkes kararını değerlendirdi.

Özellikle de adil ve kalıcı bir barışa yol açıyorsa ateşkeslerin her zaman iyi haber olduğunu kaydeden Sanchez, "Ancak bu anlık rahatlama, kaosu, yıkımı ve kaybedilen hayatları unutturamaz." ifadesini kullandı.

Sanchez, şöyle devam etti:

"İspanyol hükümeti, sadece bir kova ile ortaya çıktıkları için dünyayı ateşe verenleri alkışlamayacaktır. Şimdi ihtiyaç duyulan şey: diplomasi, uluslararası hukuk ve barış."

"Ateşkes Lübnan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmelidir"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de X'teki hesabından, "Yaklaşık 40 gün sonra bugün sağlanan ateşkes, Orta Doğu'ya ve dünyaya umut getiriyor. Arabulucuların, özellikle de Pakistan'ın hayati önem taşıyan çalışmalarını destekliyoruz. Ateşkes, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açacak bir tırmanmayı önlüyor." ifadesine yer verdi.

Diplomasinin, müzakerenin ve uluslararası hukukun, Orta Doğu halkının hak ettiği kalıcı barışa ulaşmanın tek yolu olduğunu vurgulayan Albares, şunları kaydetti:

"Tüm taraflar, saldırıları sona erdirmek ve çatışmayı azaltmak için sorumluluk ve kararlılık göstermelidir. İspanya da bu konuda desteğini sürdürecektir. Ateşkes Lübnan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmelidir."

ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki iki haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığına dikkati çekmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise duyurulan iki haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savunmuştu.

Kaynak: AA

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı
Atatürk’e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar Atatürk'e hakaret eden öğretmen için karar: Tekbirlerle karşıladılar
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
Ünlülere uyuşturucu operasyonu 9 isim Adli Tıp’a götürüldü Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 9 isim Adli Tıp’a götürüldü
Haberi duyan balık toplamaya koştu Haberi duyan balık toplamaya koştu
Survivor Evrim Keklik’ten ilişki kriterleri: Günde 4-5 kez aranmam lazım Survivor Evrim Keklik’ten ilişki kriterleri: Günde 4-5 kez aranmam lazım

11:58
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
11:41
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi Yeni tehditleri de var
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
11:08
Öğretmene tayin isteten şiddet Ders sırasında sınıfı bastı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
10:56
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv’i yerle bir etmek için harekete geçecek
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
10:35
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
