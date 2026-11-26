Hollandalı yazar Sander Kollaard, İş Mekan'da Başak Güntekin'in moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide okurlarıyla bir araya geldi.

Yazar, etkinlikte Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarının Çağdaş Dünya Edebiyatı dizisinden yayımlanan, 2020 Libris Edebiyat Ödülü sahibi "Köpeğin Bir Günü" adlı kitabını anlattı.

Konuşmasında kitabın ortaya çıkış sürecine, karakterlerine ve yaşama sevincine değinen Kollaard, romanın Türkçeye çevrilen ilk eseri olduğunu belirterek, "Keşke daha önce de çevrilseydi ama Türkçe'ye tercüme edilen ilk kitabım." dedi.

Kitabın sıradan bir adamın sıradan bir gününü anlattığını, karakterin köpeğinin hastalığını öğrenmesinin içinde bir şeyleri değiştirdiğini belirten Kollaard, "Sonuçta ortaya çok sıradan bir gün çıkıyor ama o gün boyunca ölüm, yaşam, mutluluk ve evlilik gibi hayatın tüm büyük soruları üzerine bir tefekkür gerçekleşiyor. Diğer insanların kitabı neden sevdiğini anlamak benim için oldukça zor, yine de bu benim için her zaman biraz gizem." diye konuştu.

"Yazmayı seviyorum, bir kitap yazdım ve bütün bunlar oldu"

Başlangıçta eserin farklı dillere çevrileceğini öngörmediğini dile getiren Kollaard, "Hiçbir fikrim yoktu. Sadece yapmayı sevdiğim şeyi yapıyordum. Yazmayı seviyorum. Bu adamla ilgilendim, bir kitap yazdım ve ardından bütün bunlar oldu. Buraya taksiyle gelirken aileme mesaj attım ve İstanbul'dan arabayla geçtiğimi, köprüyü, Boğaz'ı ve Ayasofya'yı görebildiğimi yazdım. Birkaç yıl önce bu kitabı yazdım ve şimdi buradayım, bu inanılmaz." ifadesini kullandı.

Sander Kollaard, yazım sürecine ilişkin, "Aklımdaki tek fikir yaşlı bir adam ve yaşlı bir köpekle ilgili bir şeydi. Büyük bir planım yok ve gerçekte ne olacağını tam olarak bilmiyorum. Sadece yolumu hissetmeye, hikaye boyunca yazarak ilerlemeye çalışıyorum." dedi.

Bakış açısı olarak kitaptaki Henk karakterine kendisini daha yakın hissettiğini dile getiren Kollaard, ayrıca her 10 yılda bir Henk'in hikayesini sürdürecek yeni bir roman yazmayı düşündüğünü aktardı.

Kollaard, kendisi için ayrıca köpek imgesinin ise yaşam dolu olmayı ve anda kalabilmeyi simgelediğini dile getirdi.

Konuşmanın ardından yazar, katılımcıların sorularını cevapladı ve kitaplarını etkinliğe gelen okurları için imzaladı.

Erhan Gürer'in çevirisiyle 2026 yılında Türkçeye kazandırılan eser, yoğun bakım ünitesinde hastabakıcı olarak çalışan 50'li yaşlarındaki Henk Van Doorn'un, hasta köpeği Haydut'un durumunu öğrenmesinin ardından gün içinde yaşadığı olaylar üzerinden yaşama arzusuna sarılma ve gündelik yaşamın içindeki küçük sevinçlerin değerini fark etme temasını işliyor.