Sanders, AIPAC'in 233 milyon dolarla Netanyahu karşıtı adayları devirme planını aktardı - Son Dakika
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Sanders, AIPAC'in 233 milyon dolarla Netanyahu karşıtı adayları devirme planını aktardı

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Sanders, AIPAC'in Netanyahu karşıtı adayları ara seçimlerde yenmek için 233 milyon dolar harcamayı planladığını belirtti. Michigan'daki ön seçimlerde 33 milyon dolar harcadığını, başarılı olamadığını söyleyen Sanders, İsrail'e askeri yardımların sona ermesi çağrısını yineledi.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail yanlısı lobi grubu Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesinin (AIPAC), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine karşı çıkan adayları ara seçimlerde yenilgiye uğratmak için 233 milyon dolar harcamayı planladığını belirtti.

Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

AIPAC'in Michigan eyaletindeki Demokrat Parti ön seçimlerinde Abdul El-Sayed'in kaybetmesi için 33 milyon dolar harcadığını aktaran Sanders, İsrail yanlısı lobinin başarılı olamadığını kaydetti.

Sanders, "AIPAC, Netanyahu'nun aşırılık yanlısı hükümetine karşı sesini yükseltmeye cesaret eden adayları seçimlerde yenilgiye uğratmak için 233 milyon dolar harcamayı planlıyor." ifadesini kullandı.

"Kaybetmeye devam edecekler." değerlendirmesinde bulunan Sanders ayrıca, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının sona erdirilmesi çağrısını yineledi.

Kaynak: AA
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