Sanders'dan İsrail'e Bomba Gönderimine Tepki

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 00:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senatör Sanders, İsrail'e 20 bin bomba göndermenin ahlaka aykırı ve yasa dışı olduğunu belirtti.

ABD'de, İsrail'e 20 bin yeni bomba gönderilmesine karşı tasarı sunan Senatör Bernie Sanders, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya 20 binden fazla bomba daha göndermek sadece ahlaka aykırı değil, aynı zamanda yasa dışıdır." dedi.

ABD'li bağımsız Senatör Sanders, MS Now kanalında katıldığı programda, Senato'da İsrail'e silah gönderilmesine karşı çıkarak bu yönde sunduğu tasarıyı anlattı.

Sanders, İsrail yönetiminin Başbakan Netanyahu önderliğinde bölgede istikrarı bozucu ciddi eylemler yürüttüğünü vurgularken, "Gazze'deki soykırımda 72 bin kişi öldürüldü. Lübnan'da 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Batı Şeria'da 1700 yerleşimci saldırısı gerçekleşti. ve şimdi de İran'da savaş başladı." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin İsrail'e yeni silah göndermesinin kabul edilebilir hiçbir yanı olmadığını söyleyen Sanders, "Netanyahu'ya 20 binden fazla bomba daha göndermek sadece ahlaka aykırı değil, aynı zamanda yasa dışıdır. Bu yüzden bunu durdurmak için bu yasa tasarısını sundum." ifadelerini kullandı.

Senatör Sanders, ABD yönetiminin İsrail için onay verdiği yaklaşık 660 milyon dolarlık bomba satışını engellemek için geçen hafta içi bir tasarı sunmuştu.

Sanders'ın yanı sıra senatörler Chris Van Hollen, Jeff Merkley ve Peter Welch'in de imzasıyla sunulan tasarı, Donald Trump yönetiminin kısa süre önce satışına onay verdiği 20 binden fazla bombanın İsrail'e sevk edilmesini engellemek amacıyla gündeme getirilmişti.

Sanders, açıklamasında, "İsrail'in aşırılıkçı hükümetinin Gazze, İran ve Lübnan'da yol açtığı korkunç yıkım göz önüne alındığında, Amerikan vergi mükelleflerinin şu anda yapması gereken en son şeyin, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetine 22 bin yeni bomba sağlamaktır. Yasa dışı bir savaşı desteklemek için artık silah yok." ifadelerini kullanmıştı.

ABD yönetiminin onayıyla İsrail'e gönderilecek silah paketinin 5 bini küçük çaplı bomba, 10 bini 250 kilogramlık bomba ve 12 bini 500 kilogramlık bomba olmak üzere toplam 22 bin bomba içerdiği, değerinin yaklaşık 660 milyon dolar olduğu açıklanmıştı.

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da tasarının kabul edilmesi beklenmezken, İsrail'e yapılacak yeni silah satışlarına yönelik Kongre tepkisi açısından bu tür tasarıların önem taşıdığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 01:20:56. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.