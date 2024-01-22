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Sandıklı'da 1950'li yıllarda kullanılan hamam müzeye dönüştürüldü - Son Dakika
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Sandıklı'da 1950'li yıllarda kullanılan hamam müzeye dönüştürüldü

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde bulunan ve 1950'li yıllarda kullanılan hamam, restore edilerek müzeye dönüştürüldü. Hamamda, geçmişe ait birçok eşya sergilenirken, müze ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Sandıklı halkının bağışladığı bakır eşyalar ve eski fotoğraf makinesi gibi eşyalar da müzede yer alıyor. Hamam müzesi, Sandıklı'nın tarihine ışık tutuyor.

22.01.2024 - 12:31,
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AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde 1950'li yıllarda kullanılan hamam restore edilerek müzeye dönüştürüldü.

Sandıklı'da belediye binasının arkasındaki 1950'li yıllarda kullanılan hamam restore edilerek müze olarak kullanılmaya başlandı. Hamamda musluk, sıcak taş, havlu, insanları canlandıran heykellerin yanı sıra ilçe halkının müzeye bağışladığı yakın geçmişte kullanılan bakır eşyaya, fotoğraf makinesi, tahtadan yapılan bebek beşikleri, ölçek ve tartılar gibi eşya sergilendi. Müze cretsiz ziyaret ediliyor.

Müzeyi gezen Ali Bayar, Eski adı küçük hamamdır. 1950'li yıllarda kullanılmış. Şimdi Hüdai Kaplıcaları daha geliştiği için kullanılmamaktaydı. Eskiden hamam odun ateşi ile ısıtılır sabah saat 05.00'de açılırdı. Hamam restore edildi. Adı ile hamam müzesi oldu. Müzede Sandıklı halkının evinde muhafaza ettiği bakır eşyalar. Eski zamanda kullanılan fotoğraf makinesi gibi ilçe halkının muhafaza ettiği eşyalar bağışlandı. Hamam kültürüne ışık tutuluyor. 60 yıl önce ilçe halkının kullandığı eşyalar sergilenerek Sandıklı'nın tarihine ışık tutuluyor dedi.

Sandıklı\'da 1950\'li yıllarda kullanılan hamam müzeye dönüştürüldü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sandıklı'da 1950'li yıllarda kullanılan hamam müzeye dönüştürüldü - Son Dakika
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