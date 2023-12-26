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Sandıklı'da aile semineri düzenlendi

Sandıklı ilçesine bağlı Baştepe köyünde erkeklere yönelik aile semineri düzenlendi. Seminerde aile olmanın önemi ve çocuklarla yaşanan sorunlar anlatıldı.

Sandıklı\'da aile semineri düzenlendi
26.12.2023 - 16:27,
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Sandıklı ilçesine bağlı Baştepe köyünde kahvehanede erkeklere yönelik aile semineri düzenlendi.

Sandıklı 75. Yıl İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz, seminerde aile olmanın önemi, ailenin çocuklar ile yaşadıkları sorunları aktararak bilimsel çalışmaları anlattı.

Kaymakam Çengel, Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti

Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, özel öğrencilerin eğitim aldığı Özçınar Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Çengel, ziyarette, kurum hakkında Okul Müdürü İbrahim Altıntaş'tan engelli öğrenciler ve okul çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Öğretmenlerle bir araya gelen Çengel, öğretmenleri Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen programda ve okulda öğrencilere karşı gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Aslan'dan, Belediye Başkanı Çöl'e ziyaret

AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atanan, 23. Dönem AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Zekeriya Aslan, AK Parti Sandıklı İlçe Başkanı Murat Erkalan ve parti yönetimi ile Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çöl, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atanan Zekeriya Aslan'ı tebrik etti.

Aslan, ilçedeki çalışmalar hakkında Çöl'den bilgi aldı.

Kaynak: AA
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AK Parti, Sandıklı, Ekonomi, Çöl, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

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