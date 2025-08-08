Sandıklı\'da Araç Yangını

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda seyir halindeyken Kırkpınar mevkisinde belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Durumu fark edip otomobili durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekibince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
