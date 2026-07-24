Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti - Son Dakika
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Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti

Yeni Parti\'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP\'den istifa etti
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CHP'de başlayan çözülme yerel yönetimlere de sıçradı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, partisinden istifa ederek Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı. Bu kararla birlikte Dutlulu, Yeni Parti saflarına geçen ilk büyükşehir belediye başkanı olurken, siyasi kulislerde benzer ayrılıkların diğer belediyelerde de yaşanabileceği yönündeki beklentiler güç kazandı.

CHP'den istifa eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, siyasi hayatına Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti çatısı altında devam edeceğini açıkladı. Dutlulu'nun kararıyla birlikte Yeni Parti, ilk kez bir büyükşehir belediye başkanını bünyesine katmış oldu.

Milletvekili transferleriyle TBMM'de ana muhalefet partisi konumuna yükselen Yeni Parti'nin, yerel yönetimlerde de ilk büyük adımını attığı değerlendirilirken, Besim Dutlulu'nun katılımı siyasi kulislerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Besim Dutlulu, CHP'den ayrılma ve Yeni Parti'ye katılma kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti

CHP'de kalmayı tercih eden partililere saygı duyduğunu belirten Dutlulu, mevcut parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisinde kalmayı tercih eden tüm partililerimizin tercihine saygım var. Ancak sırf kurucusu için veya tarihi aidiyet duygumuz yüzünden şu an iktidarın güdümünde hareket eden bir partide kalmanın ülke menfaati açısından doğru olduğunu düşünmüyorum. Dün partimizin değişime ihtiyacı vardı, değişim gerçekleşmişti. Bugün ülkenin yeniliğe ihtiyacı var. O yeniliği de hep beraber gerçekleştireceğiz."

YENİ PARTİ'DE İLK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Dutlulu'nun kararıyla birlikte Yeni Parti, ilk kez bir büyükşehir belediye başkanını saflarına katmış oldu.

CHP'den istifa eden 91 milletvekilinin Yeni Parti'ye geçmesiyle TBMM'de önemli bir temsil gücüne ulaşan partinin, yerel yönetimlerde de ilk büyükşehir belediyesi düzeyinde temsil edilmesi dikkat çekti.

Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti

GÖZLER DİĞER BELEDİYE BAŞKANLARINDA

Siyasi kulislerde, Besim Dutlulu'nun kararının ardından başka il ve ilçe belediye başkanlarının da benzer bir adım atabileceği konuşuluyor.

Yeni Parti'nin milletvekili transferlerinin ardından yerel yönetimlerde de örgütlenmesini hızlandırması beklenirken, önümüzdeki süreçte farklı belediye başkanlarından gelecek olası katılım kararlarının siyasi dengeleri etkilemesi bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Besim Dutlulu, Özgür Özel, Manisa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Özgür Özel Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    halkcılıkz devletcilik ve miliiyetcilihi kapsayan bir hareket ama herkes anlamaz 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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