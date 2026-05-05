Sandıklı\'da Kar, Ağaçları Devrildi

Sandıklı ilçesinde yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Baharın gelişiyle birlikte yaprak açan ağaçlar, gece boyunca üzerlerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak devrildi.

Kar kütlesini taşıyamayan birçok ağaç, kökünden sökülerek veya dalları kırılarak kaldırımlara ve yollara devrildi.

Ulaşımda aksamalara neden olan devrilmiş ağaçlar için Belediye ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışma başlattı.

Ekipler, yolları ve kaldırımları temizlemek için devrilen ağaçları motorlu testerelerle keserek bölgeden uzaklaştırıyor.