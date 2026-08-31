Sandıklı'da Orman Ağaçlandırma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Sandıklı'da Orman Ağaçlandırma Çalışmaları Sürüyor

Sandıklı\'da Orman Ağaçlandırma Çalışmaları Sürüyor
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Yangında zarar gören 75 hektarlık alanda fidan dikim çalışmaları kasımda başlayacak.

? Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören 75 hektarlık ormanlık alanda ağaçlandırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

?Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde, Çukurca köyü Eldizen mevkisindeki 75 hektarlık yanan sahanın yeniden yeşertilmesi amacıyla başlatılan projede sona yaklaşıldı.

Ekipler, fidan dikimi öncesi arazinin coğrafi yapısına uygun toprak işleme ve teraslama çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı.

?Bölgenin ekolojik yapısına uygun türlerin planlandığı 75 hektarlık sahada, kasım ayı içerisinde fidan dikim çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Sandıklı, Güncel, Çevre, Afyon, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sandıklı'da Orman Ağaçlandırma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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