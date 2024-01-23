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SHANGHAİ, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'in finans merkezi Shanghai, 2024 yılı için bölgesel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyüme hedefini yaklaşık yüzde 5 olarak belirledi.
16. Shanghai Belediye Halk Kongresi'nin Salı günü devam eden ikinci oturumuna hükümet çalışma raporunu sunan Shanghai Belediye Başkanı Gong Zheng, 2023 yılında kentin GSYİH'sinin bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 4,72 trilyon yuana (yaklaşık 663,7 milyar ABD doları) ulaştığını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Şanghay, 2024 için yüzde 5 GSYİH büyüme hedefi belirledi - Son Dakika