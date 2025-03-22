Şanghay 2024\'te Rekor Turizm Geliri Elde Etti

SHANGHAİ, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kenti 2024 yılında 576,1 milyar yuan (yaklaşık 80,3 milyar ABD doları) turizm geliri elde ederek rekor kırdı.

Belediye Kültür ve Turizm İdaresi'nin cuma günü yaptığı açıklamaya göre, toplam gelir içinde iç turizm geliri yaklaşık 497,3 milyar yuan olurken, yurt dışı seyahatlerinden elde edilen turizm geliri ise yaklaşık 11,1 milyar ABD dolarına ulaşarak tarihi bir zirveye ulaştı.

Shanghai geçtiğimiz yıl 390 milyon yerli turist ve 6,7 milyonun üzerinde yabancı turisti ağırladı.

Shanghai kısa bir süre önce turizm sektörünün yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmeyi ve dünyaca ünlü bir turizm şehri olmayı hedefleyen üç yıllık bir eylem planı başlattı.

Shanghai Disney Resort'un başarısının ardından LEGOLAND Shanghai Resort, yaz sezonu için açılış hazırlıklarına başladı. Öte yandan ABD'li eğlence şirketi Warner Bros 2027 yılında Shanghai'da "Harry Potter'ın Yapımı" adlı stüdyo turunu başlatacak.

Shanghai farklı seyahat ürünleri geliştirerek kruvaziyer turizmi potansiyelinden yararlanmayı ve Çin'e gelen kruvaziyer turizmi için önde gelen bir destinasyon olmayı hedefliyor.