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Şanghay açıklarında Türk denizcilerin de bulunduğu gemi battı - Son Dakika
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Şanghay açıklarında Türk denizcilerin de bulunduğu gemi battı

Çin'in Şanghay kenti açıklarında Türk denizcilerin de bulunduğu OMEGA adlı gemi, kötü hava şartları nedeniyle MIRABELLA isimli gemiyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından gemiyi can filikaları ile terk eden Türklerin de aralarında bulunduğu 21 denizci bir gemi ile denizden alındı. Pruva kısmında hasar oluşan OMEGA gemisinin çarpışmanın ardından battığı, olayın yerel saatle 03.38'te mürettebat uyurken yaşandığı öğrenildi.

Şanghay açıklarında Türk denizcilerin de bulunduğu gemi battı
25.01.2024 - 00:38,  Güncelleme: 00:39
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- Şanghay açıklarında Türk denizcilerin de bulunduğu gemi battı

ŞANGHAY - Çin'in Şanghay kenti açıklarında MIRABELLA isimli gemiyle çarpışmasının ardından batan OMEGA adlı gemide bulunan 16'sı Türk 21 denizci kurtarıldı.

Çin'in Şanghay kenti açıklarında Türk denizcilerin de bulunduğu OMEGA adlı gemi, kötü hava şartları nedeniyle MIRABELLA isimli gemiyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından gemiyi can filikaları ile terk eden Türklerin de aralarında bulunduğu 21 denizci bir gemi ile denizden alındı. Pruva kısmında hasar oluşan OMEGA gemisinin çarpışmanın ardından battığı, olayın yerel saatle 03.38'te mürettebat uyurken yaşandığı öğrenildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şanghay açıklarında çarpışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin gemi tarafından denizden kurtarıldığı öğrenildi.

189 metre uzunluğunda ve 33 metre genişliğindeki OMEGA gemisinin Karadeniz'den geçerek Çin'e demir taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: İHA
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