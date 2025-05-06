Şanghay\'da Akıllı Altın ATM\'si Hizmete Girdi

SHANGHAİ, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentindeki bir alışveriş merkezinde "akıllı altın ATM'si" hizmete girdi.

Self-servis altın geri dönüşümü ve altın satın alma işlevlerine sahip olan sistem, otomatik sipariş verme, otomatik algılama ve hızlı ödeme gibi hizmetler sunuyor.

Sistem ayrıca cihaza yerleştirilen altının ağırlığını ve saflığını otomatik olarak tespit edebiliyor, gerçek zamanlı altın fiyatlarına göre geri dönüşüm tutarını hesaplayabiliyor ve ödemeleri hızlı bir şekilde işleme koyarak altın geri dönüşümü alanında yeni bir alternatif sunuyor.