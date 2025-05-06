Şanghay'da Akıllı Altın ATM'si Hizmete Girdi - Son Dakika
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Şanghay'da Akıllı Altın ATM'si Hizmete Girdi

Şanghay\'da Akıllı Altın ATM\'si Hizmete Girdi

Yeni ATM, altın alım-satımı ve geri dönüşüm işlemleri için otomatik hizmetler sunuyor.

06.05.2025 17:30
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SHANGHAİ, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentindeki bir alışveriş merkezinde "akıllı altın ATM'si" hizmete girdi.

Self-servis altın geri dönüşümü ve altın satın alma işlevlerine sahip olan sistem, otomatik sipariş verme, otomatik algılama ve hızlı ödeme gibi hizmetler sunuyor.

Sistem ayrıca cihaza yerleştirilen altının ağırlığını ve saflığını otomatik olarak tespit edebiliyor, gerçek zamanlı altın fiyatlarına göre geri dönüşüm tutarını hesaplayabiliyor ve ödemeleri hızlı bir şekilde işleme koyarak altın geri dönüşümü alanında yeni bir alternatif sunuyor.

Kaynak: Xinhua

Alışveriş, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, ATM, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanghay'da Akıllı Altın ATM'si Hizmete Girdi - Son Dakika

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