Sanık Avukatları: Örgüt İddiaları Çöktü - Son Dakika
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Sanık Avukatları: Örgüt İddiaları Çöktü

14.07.2026 18:35
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200 sanığın yargılandığı davada avukatlar, suç örgütü iddialarının dayanaksız olduğunu savundu.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu toplam 200 sanığın yargılandığı davanın 49. duruşması sona erdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, esas hakkındaki mütalaaya karşı bir kısım sanık avukatları beyanda bulundu.

Söz alan bir kısım sanık avukatları, suç örgütünün varlığını gösteren iddiaların bulunmadığını öne sürerek, örgütle bağlantılı diğer suçların unsurlarının da oluşamayacağını belirtti.

Avukatlar, oluşturulduğu iddia edilen örgüt kurgusunun yargılamada çöktüğünü, iddia makamının elinde bunların dayanacağı hukuki zeminin kalmadığını öne sürdü.

Sanık ve tanık beyanlarıyla örgütün oluşmadığının ortaya çıktığını iddia eden avukatlar, mütalaada belirtilen suçların işlenmediğini savundu.

Avukatlar, "irtikap" suçunun gerçekleşmediğini, ticari hayatın olağan işleyişinde oluşan hak edişlerin örgütsel bir hareket olamayacağını savunarak, mütalaadaki ihalelerin özel olarak kurgulandığı, bedellerinin haksız yere yükseltildiği, kamu zararı oluştuğu iddialarına ilişkin yapılan ihalelerde bunun gerçekleşmediğinin ortaya çıkarıldığını iddia etti.

Mahkeme, duruşmayı 16 Temmuz Perşembe gününe erteledi.

Kaynak: AA

Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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