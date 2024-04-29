Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, partisinden istifa etti - Son Dakika
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Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, partisinden istifa etti

Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, partisinden istifa etti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Begit, dışarıdan yönetilme girişimi nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.

29.04.2024 18:45  Güncelleme: 18:48
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AHMET ÜN

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Begit, düzenlediği basın toplantısında, "Seçimden sonraki süreç içerisinde dışarıdan yönetme hususunda baskılar oluşmaya başladı. Ben ilçemizi, Birecik halkı ile yönetmeye talibim" sözleriyle partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Begit, istifa gerekçesini düzenlediği basın toplantıyla kamuoyuna açıkladtı. Seçimlerden sonra belediyenin dışarıdan yönetilme girişimi nedeniyle istifa ettiğini bildiren Begit, şunları söyledi:

"31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen belediye başkanlığı seçimlerinde bana vermiş olduğunuz destek için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu seçim belediye başkanlığı seçim tarihinde en farklı oy ile alınmış başkanlık seçimidir. Halkımız bize inanmış ve güvenmiştir. Biz de bu inanç ile görevimize başladık. Öncelikle belirtmek gerekir ki söyleyeceğim lafların kesinlikle bize güvenip oy veren DEM Parti üyeleri ile bir ilgi ve alakası yoktur ancak seçimden sonraki süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanı posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıca seçimden sonraki süreç içerisinde dışarıdan yönetme hususunda baskılar oluşmaya başladı. Ben ilçemizi Birecik halkı ile yönetmeye talibim. Birecik ilçesini sadece Birecik halkı yönetir. Bu hususta kararlıyım. Hiçbir irade halkın iradesinin üzerinde değildir. Bu sebeplerden dolayı DEM Partiden 4 encümen arkadaşımla birlikte istifa ediyorum. Birecik Belediye Başkanlığı görevime encümen arkadaşlarımla birlikte bağımsız olarak devam ediyoruz. Birecik halkının emrindeyiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, partisinden istifa etti - Son Dakika

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