Şanlıurfa Bozova'da gölete giren 20 yaşındaki Ali Kına boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa Bozova'da gölete giren 20 yaşındaki Ali Kına boğularak hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Göleti'ne giren Ali Kına (20) boğuldu. Ekiplerin aramasında gencin cansız bedenine ulaşıldı, cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne giren genç, hayatını kaybetti.

Kırsal Gülbiten Mahallesi'nde Atatürk Baraj Göleti'ne giren Ali Kına (20), bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK), AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞUAK ekiplerince yapılan aramada Kına'nın cansız bedenine uluşıldı.

Kına'nın cesedi otopsi için Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa Bozova'da gölete giren 20 yaşındaki Ali Kına boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Bozova'da gölete giren 20 yaşındaki Ali Kına boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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