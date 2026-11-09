Şanlıurfa Ceylanpınar'da operasyonla 26 yıl 1 ay 22 gün cezalı firari yakalandı

Şanlıurfa Ceylanpınar'da operasyonla 26 yıl 1 ay 22 gün cezalı firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Ceylanpınar'da hırsızlık suçundan 26 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında 26 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında "hırsızlık" suçundan 26 yıl 1 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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