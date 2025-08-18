Şanlıurfa'da 35 Cami Yeniden Açıldı - Son Dakika
Şanlıurfa'da 35 Cami Yeniden Açıldı

18.08.2025 17:59
Depremde hasar gören 73 camiden 35'inin onarımı tamamlandı, 28'inde çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa'da 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 73 camiden 35'inin onarım ve restorasyonu tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, asrın felaketinde zarar gören Şanlıurfa'daki Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerin ibadete açılması için onarım ve restorasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, depremde hasar gören camilerin bir an önce ibadete açılmasını amaçladıklarını belirtti.

Dini yapıların onarımı konusunda önceliği camilere verdiklerini ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"İlimizin önemli ibadet mekanlarından biri olan Eyüp Peygamber Cami'sinin minarelerinin yıkımı gerçekleştirilmiş olmakla birlikte yapımı ile ilgili süreçte gerekli bütçenin sağlanması için çalışma yürütülmektedir. Yine ilimizin merkezi bir noktasında bulunan Narıncı Cami'sinin onarım ve restorasyonu için de valiliğimiz tarafından gerekli proje hazırlığı tamamlanmış, bütçe teminine ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir. Deprem nedeniyle camilerimizde meydana gelen hasar dolayısıyla yapılması gereken bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarının bir an önce sonuçlandırılabilmesi için valiliğimizin koordinasyonu altında Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ve İl Müftülüğümüz, belediyelerimiz, diğer kamu kuruluşlarımız ile hayırsever kişi ve kuruluşlarımızın katkılarıyla büyük bir gayret içerisinde çalışmalar sürdürülmektedir. Şu ana kadar önemli mesafe alınan çalışmaların vatandaşlarımızın vereceği desteklerle daha da hızlanarak en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyoruz."

Vali Şıldak, kent genelinde depremde hasar gören 73 caminin 35'inin onarım ve restorasyonunun tamamlandığını, 28 camide çalışmaların sürdüğünü, 3 caminin çalışmasının ihale aşamasında olduğunu ve 7 caminin ise hazırlıkların devam ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

