Şanlıurfa'da 6 Şubat'a ilişkin değerlendirme toplantısı ve anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 6 Şubat'a ilişkin değerlendirme toplantısı ve anma programı düzenlendi

Şanlıurfa\'da 6 Şubat\'a ilişkin değerlendirme toplantısı ve anma programı düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı nedeniyle, Şanlıurfa'da hayatlarını kaybedenleri anma ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

06.02.2025 13:47
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı nedeniyle, Şanlıurfa'da hayatlarını kaybedenleri anma ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Şanlıurfa'da felaketin yıl dönümü dolayısıyla, 112 Acil Çağrı Merkezi binasında, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Şıldak, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını temenni etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden Şanlıurfa'nın da etkilendiğini anımsatan Şıldak, kentte yürütülen arama kurtarma çalışmalarının depremin 68'inci saatinde tamamlandığını hatırlattı.

Şıldak, depremin ardından yaraların sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde büyük bir seferberlik yapıldığını aktararak, "Acımız büyük, 'asrın felaketi' tanımına uyan bir ölçekte büyük bir afet yaşadık. Bu afete dayanma gücü maalesef zordu. 11 il etkilendi. Büyük bir alanda etkili olan bir felaketti. Şanlıurfa'da depremin hissedilme anı Kahramanmaraş'taki merkezden 2 dakika sonraydı. Bu kadar uzun bir hat kırıldı. Buralarda bilinen aktif fay hattı yok mesela. Buna rağmen biz burada çok şiddetli hissettik. Ama büyük bir devlet olmanın, asil bir millet olmanın ve her zaman birlik beraberlik içinde hareket edebilmeyi bilen, hakikaten hasretleri yüksek bir toplum olmanın sonuçlarını bir kez daha görmüş olduk." dedi.

Mezarlık ziyareti

Daha sonra yeni asri mezarlığa geçen Vali Şıldak, depremde hayatanları kaybedenler için düzenlenen törene katıldı.

Burada konuşan Şıldak, yaşanan depremlerde kentte 180 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün deprem şehitlerimizi bugün dualarla yad ediyoruz. Üzerinden 2 yıl geçti. Tabii ki ailelerimizin, yakınlarımızın... Acıları ilk günkü kadar taze ancak milletçe bir sınavdan geçtik. Dayanışmamız, birliğimiz, beraberliğimiz pekişti. Herkes elinden geleni fazlasıyla yaptı. Devlet kurumlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde öylesine bir destan yazdı ki Türk milleti, gerçekten acılarımızı bir nebze de olsa hafifleten budur. Ancak ateş düştüğü yeri yakar. Biz 180 şehidimizi ve diğer yerlerde vefat ederek yine buraya defnedilen bütün kıymetli vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Allah mekanlarını cennet eylesin. Her birinin ruhları şad olsun. ve onları şehit olarak kabul ediyoruz."

Okunan duaların ardından Vali Şıldak, beraberindeki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Ahmet Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ile diğer ilgililer mezarlara karanfil bıraktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 6 Şubat'a ilişkin değerlendirme toplantısı ve anma programı düzenlendi - Son Dakika

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