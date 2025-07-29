Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Kaynaklı Mahallesi'nde akraba aileler arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Kavgada yaralanan 5 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Akraba Kavgası: 5 Yaralı - Son Dakika
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