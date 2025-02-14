Şanlıurfa\'da Alacak-verecek Meselesi Nedeniyle 8 Kişi Gözaltına Alındı

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ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle bir kişiyi zorla kaçırarak darp ettikleri belirlenen 8 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Ocak'ta Hilvan'da kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla alıkonulan, darp ve gasp edilen ismi açıklanmayan mağdurun şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 8 şüphelinin kimlik ve adres bilgileri belirlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tabanca, 3 tüfek, 21 fişek, 5 cep telefonu ve 5 SIM kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA