Şanlıurfa\'da aralıklarla etkili olan sağanak, sürücülere zor anlar yaşattı

Şanlıurfa'da aralıklarla etkili olan sağanak, sürücülere zor anlar yaşattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da öğleden sonra aralıklarla etkili olan sağanak zaman zaman kuvvetini artırdı. Yağış yollarda su birikintisi oluştururken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Şanlıurfa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.???????
Kentte öğleden sonra aralıklarla etkili olan yağış, zaman zaman kuvvetini artırdı.
Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.
Kaynak: AA
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