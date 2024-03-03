Şanlıurfa\'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 ölü, 1 yaralı

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Meslek Komiteleriyle İstişarelerde Buluştu

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, meslek komitesi üyeleriyle bir araya gelerek sektörleriyle ilgili istişarelerde bulundu. Toplantıda, kara, hava, deniz yolu ile yolcu, yük, petrol ve kargo taşımacılığı faaliyetleri, kuryelik, depolama, antrepo, gümrük komisyonculuğu, müşavirlik vb. hizmetler, motorlu ve motorsuz taşıtların üretim ve satışı, oto yedek parçalarının üretim ve satışı, servis ve bakım hizmetleri faaliyetleri ile enerji, yakacak maddeleri, akaryakıt, doğal gaz, madeni yağ ve benzerinin üretimi, iletimi ve satışıyla iştigal eden DTO üyeleri yer aldı. Başkan Erdoğan, üyelerin yurt içi ve yurt dışındaki fuarlara katılımını teşvik etti ve bu yıl düzenlenecek 25 farklı fuar için organizasyon yapıldığını belirtti.