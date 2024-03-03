Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa\'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kırsal Yeni Akpınar Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

03.03.2024 14:13  Güncelleme: 14:15
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kırsal Yeni Akpınar Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Kenan Oktay ile M. Oktay silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kenan Oktay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Jandarma, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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