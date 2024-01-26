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Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, Mehmet Aslan isimli bir kişi hayatını kaybetti. Hayati Harrani Mahallesi'nde çıkan tartışma sonucunda yaşanan kavgada ağır yaralanan Aslan, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa\'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
26.01.2024 - 21:25,
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Hayati Harrani Mahallesi'nde Mehmet Aslan (39) ile kimliği belirsiz kişi veya kişiler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada ağır yaralanan Aslan, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aslan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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Mehmet Aslan, Şanlıurfa, Olaylar, Şiddet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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