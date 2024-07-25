Şanlıurfa'da depremden etkilenen binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.
6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin ardından kent merkezinde yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.
Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı, iş makineleriyle yapılıyor.
Ekiplerin, çevresinde güvenlik önlemi aldığı binanın molozu, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanına taşınıyor.
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