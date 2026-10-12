Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açan 2 zanlı savcılık soruşturmasıyla tutuklandı

Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açan 2 zanlı savcılık soruşturmasıyla tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Haliliye'deki düğünde havaya ateş açan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 2 zanlı, genel güvenliği tehlikeye düşürme ve ateşli silahlar kanununa muhalefetten tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açan 2 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ilçedeki bir düğünde havaya ateş eden 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce kimliği ve adresi tespit edilen İ.K. ile O.K, gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, "Genel güvenliği tehlikeye düşürme ve ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa" muhalefet suçlarından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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