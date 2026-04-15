Şanlıurfa\'da Eğitimde Şiddete Hayır Protestosu

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski bir öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı olay protesto edildi.

Türkiye genelinde olayı protesto eden sendika üyeleri, Ankara'da da Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanarak, "Eğitimde Şiddete Hayır" yazılı döviz, "Okulda Şiddete Hayır", "Okulda Silahın İşi Ne?" ve "Nereye Bu Gidişat" gibi pankartlar taşıdı.

Burada basın açıklamasında bulunan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, eğitim kurumlarının şiddet olaylarının sıklıkla yaşandığı alanlara dönüştüğü değerlendirmesinde bulundu.

Olayın ardından görev yapan eğitim çalışanlarının büyük endişe duyduğunu belirten Yavuz, "Bugün, tüm Türkiye'de 1 gün iş bırakarak gösterdiğimiz tepki bu büyük endişenin görülmesini sağlamak amacı taşımaktadır." dedi.

İstanbul'da görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısında biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiğini, Pursaklar'da bir grubun okulda öğretmeni darp ettiğini ve dün Siverek'te yaşanan olayı anımsatan Yavuz, bu saldırıların sadece bireye değil, eğitime, topluma ve doğrudan geleceğe yapıldığını söyledi.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Eğitimciye yönelik şiddet, bireysel bir suç olmaktan çıkmış, doğrudan bir iş güvenliği sorunu haline gelmiştir. Eğitimcilerimize yönelik her saldırı, geleceğimizi karartmakta, eğitim ortamını zehirlemekte ve toplumsal huzuru tehdit etmektedir. Buradan açık ve net söylüyoruz, Siverek'te yaşanan bu hadise, failin sosyal medya üzerinden yaptığı tehditlerin zamanında tespit edilmesiyle ve gereken önlemlerin alınmasıyla önlenebilirdi."

Sosyal medya üzerinden yapılan tehditlerin tespit edilerek güvenlik birimlerinin zamanında harekete geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Yavuz, öğrenci disiplin yönetmeliğinin yenilenmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

Yavuz, öğretmenin hedef haline getirilmesiyle hiçbir yere varılamayacağının altını çizerek, bunun en büyük zararı öğrencilere ve ailelere verdiğini vurguladı.

Devletin en temel yükümlülüğünün vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak olduğunu dile getiren Yavuz, "Eğitimcilerin ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak, okullarda huzurlu bir eğitim ortamı oluşturmak ertelenemez bir sorumluluktur. Eğitimciler savunmasız, korumasız ve yalnız bırakılmamalıdır. Yaptıkları işin onuruna yakışır güvenlik ve çalışma şartları sağlanmalıdır. Öğretmene sahip çıkmak, bu ülkenin geleceğine sahip çıkmaktır." diye konuştu.

Eğitim-Bir-Sen'in yanı sıra bazı eğitim sendikaları üyeleri de bakanlık önünde Siverek'te yaşanan olayı protesto etti.