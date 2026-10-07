Şanlıurfa'da engelli kişinin darp edilme görüntüleri sonrası şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da engelli kişinin darp edilme görüntüleri sonrası şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da engelli bir kişiyi darbettiği belirlenen şüpheli, sosyal medyadaki görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Şanlıurfa'da engelli kişiyi darbettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
Sosyal medya platformlarında engelli bir kişinin darbedilmesine ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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