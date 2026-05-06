Şanlıurfa'da Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ahmet Ç. (29) idaresindeki 06 CEV 415 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Akçakale kara yolu kırsal Hacılar Mahallesi yakınlarında Mehmet Can U. (20) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Abdülhamit Günyar (17) ve Ömer Faruk Çubuk (15) kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavisi sürüyor.
