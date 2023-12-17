Şanlıurfa\'da firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, hakkında 29 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Haliliye Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri C.A'yı durdurdu.

C.A'nın yapılan kimlik kontrolünden 28 suç kaydından arandığı ve iki ayrı suçtan da 29 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.