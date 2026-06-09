Şanlıurfa\'da genç çocuğa kamyonet çarptı

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Kadir, (15) kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. H.K.'nin (21) kullandığı plakası öğrenilmeyen kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Ömer Kadir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuğu gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ömer Kadir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ömer Kadir'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası bölgede bulunan kamyonet sürücüsü, H.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.