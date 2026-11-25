Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.