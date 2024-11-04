Şanlıurfa'da Gösteri Yasağı

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Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde gösteri ve yürüyüşlerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricinde yapılması muhtemel toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma ve destek çalışmaları gibi tüm açık alan etkinlikleri, il merkez ve ilçelerimizde 10 gün süreyle Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Düzenlenecek etkinliklere destek vermek amacıyla kente gelen kişilerin ve araçların il sınırlarına girişlerinin de yasaklandığı aktarıldı.